Семшов ответил на вопрос о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Бывший игрок «Торпедо» и сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, что должно произойти для отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

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В среду «Спартак» дома уступил санкт‑петербургскому «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со счетом 1:2.

— Что должно произойти, чтобы Абаскаля уволили из «Спартака»? — Я уже не жду, скажу честно. Мы уже столько здесь говорили, бессмысленно. Есть руководители, которые будут принимать решение. — А вам не кажется, что Абаскаль сам ведет себя так, чтобы его уволили? — Уже многие специалисты высказывались, что он вчера все делал: прыгал, кепку снимал. Но не получается пока, — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!».

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.