Определились пары полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу

По итогам жеребьевки определились полуфинальные пары Пути регионов Кубка России по футболу. В них сыграют московское "Динамо" и "Оренбург", а также "Урал" и "Ростов". Матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

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Матчи первого раунда 1/2 финала Пути регионов состоятся 16-18 апреля.

Церемония прошла в четверг вечером, и в ней приняли участие бывшие футболисты сборной России Евгений Алдонин и Динияр Билялетдинов.

Также по итогам ответных полуфиналов пути РПЛ в нижнюю сетку Кубка России попадут еще две команды. В 1/2 финала играют ЦСКА - "Балтика" (первый матч 1:0), и "Зенит" - "Спартак" (первый матч 2:1).