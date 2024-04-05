Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Килиана Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о переходе французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» летом.

«Что известно о переходе Мбаппе в «Реал»? Если верить тому, что я слышал, могу сказать, что он будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%», – приводит слова Тебаса AS.

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Отметим, что ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провёл 39 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 39 голов и сделал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: