Агент Лунева: поведение «Карабаха» способствует тому, чтобы Андрей остался

Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал информацию о том, что его клиент попросил азербайджанский клуб многократно увеличить зарплату.

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«Переговоры любят тишину. Хотелось бы понять, зачем кто-то из клуба распространяет данные сведения, ведь такое поведение точно не будет способствовать тому, чтобы Андрей остался. Считаю важным пояснить нюанс: когда Лунёв приходил в «Карабах», его зарплата была изначально серьёзно занижена», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Напомним, российский футболист присоединился к «Карабаху» минувшим летом. За этот период он принял участие в 14 матчах чемпионата Азербайджана, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн.