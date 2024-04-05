Шанс для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ

А «Краснодар» едет играть против одной из лучших оборон лиги – что придумает Мусаев, чтобы взломать команду Юрана?

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В середине недели некоторые клубы РПЛ провели матчи в Кубке России. А на выходных их ждут встречи 23-го тура чемпионата. Рассказываем об интригах в восьми предстоящих играх.

«Урал» продолжит погружение на дно таблицы?

«Урал» и «Крылья Советов» неудачно стартовали весной. Екатеринбуржцы уступили «Зениту» и «Ахмату», а также сыграли вничью со «Спартаком». Самарцы проиграли «Ростову» и ЦСКА, разделив очки в последнем туре с «Зенитом». «Крылья» упускают возможность идти в топ-5, а «Урал» приближается к зоне прямого вылета. Пора исправлять положение! Предстоящий матч – важнейший для команды Виктора Гончаренко. Нужно побеждать и выбираться из зоны стыков. А «Крылья» всего на три очка отстают от четвёртого места: ещё не поздно включиться в борьбу за высокие позиции.

Как «Краснодар» Мусаева будет взламывать мощную оборону Юрана?

«Краснодар» после увольнения Владимира Ивича и назначения Мурада Мусаева сыграл вничью с «Локомотивом». В случае победы «быки» вернулись бы на первое место, но шансом не воспользовались. Теперь южане отправляются на выезд в Нижний Новгород. «Краснодар» ожидает непростой экзамен в виде обороны «Пари НН». Команда Сергея Юрана пропустила всего 19 мячей – меньше только у самих краснодарцев (18). Преодолеет ли «Краснодар» защитные редуты нижегородцев? В борьбе за чемпионство очки терять нельзя.

Карпин возьмёт реванш за разгром в первом круге и усложнит выживание для «Сочи»?

«Ростов» после рестарта РПЛ прекрасен. Команда одержала три победы подряд и показывает классный футбол. «Сочи» же борется за выживание: на счету южан три ничьих (в том числе с «Локомотивом» и ЦСКА). И впереди у команд очная встреча. Ростовчане в случае победы включатся в гонку за место в топ-5, а «Сочи» необходимо вылезать со дна таблицы. Так что нужно искать варианты, как обыграть команду Карпина в гостях. Интересно, что в первом круге «Сочи» разнёс «Ростов» дома со счётом 4:0. Состоится ли реванш?

ЦСКА включится в гонку за медали?

Главная проблема ЦСКА – команда не умеет удерживать преимущество в счёте. Из-за этого армейцы потеряли по два очка во встречах с «Оренбургом» и «Сочи». Будь футболисты ЦСКА удачливее – сейчас бы шли в четырёх очках от лидера. Но впереди ещё девять игр – всё можно наверстать. В следующем туре команда Владимира Федотова принимает дома «Факел». В первом круге воронежцы отобрали очки у ЦСКА: команды сыграли вничью – 1:1. А весной «Факел» уже успел обыграть «Спартак». Так что армейцев ждёт тяжёлый матч. А в случае победы ЦСКА имеет шанс включиться в медальную гонку.

Что покажет «Локо» на фоне новостей об уходе Галактионова против претендента на вылет?

«Локомотив» находится в кризисе. Команда вылетела из Кубка России, а в РПЛ весной не одержала ни одной победы. Тренер красно-зелёных Михаил Галактионов уже собирался подавать в отставку, однако руководство отговорило его от этого шага. У специалиста есть три матча на исправление положения. В предстоящем туре «Локо» едет в гости к «Ахмату». Грозненцы борются за выживание, находясь всего в трёх очках от зоны прямого вылета. Каждый матч для них – финал. Но теперь и для «Локо» все игры важнейшие. Тем более что пока шансы даже на медали не испарились.

Чемпион начнёт отрываться от конкурентов?

«Зенит» вернулся на вершину РПЛ и вряд ли собирается расставаться с первой строчкой. Петербуржцы настроены взять золото в шестой раз подряд. Да и конкуренты будто сами пропускают «Зенит» к трофею, играя в поддавки. Следующий матч у команды Сергея Семака – с «Балтикой». Калининградцы борются за выживание, отставая от зоны стыков на три очка. Цепляться за шансы «Балтика» будет в любом матче: хоть с «Зенитом», хоть с «Сочи». Так что петербуржцам три очка никто не гарантирует. Но в случае победы есть возможность оторваться от «Динамо» и «Краснодара».

Станет ли матч с «Динамо» последним для Абаскаля?

Сезон «Спартака» — разочарование. До старта чемпионата красно-белым предрекали борьбу за золото. А в итоге не факт, что москвичи финишируют в топ-5. Тренера Гильермо Абаскаля критикуют за игру команды и странные высказывания в СМИ. За три весенних тура «Спартак» не забил ни разу, став единственным клубом РПЛ с подобным «достижением».

«Динамо» же борется за золото, хотя в последнем туре потерпело разгромное поражение от «Ростова» — 1:4. У команды Лички классно работает атака, но вот с защитой есть проблемы. Первое может стать козырем в игре со «Спартаком». Забить пару мячей – не самая большая проблема для «Динамо». А вот не пропустить вполне реально именно с красно-белыми, страдающими от голевого бессилия. Станет ли встреча последней для Абаскаля в «Спартаке»?

«Рубин» останется в борьбе за топ-5?

«Рубин» и «Оренбург» решают разные задачи. Казанцы рассчитывают на попадание в топ-5 по итогам сезона, а оренбуржцы – на сохранение места в РПЛ. Пока что «Оренбург» занимает 14-е место, находясь от зоны вылета всего в трёх очках. «Рубин» же идёт на седьмой строчке, всего на очко отставая от топ-4. Рашид Рахимов создал в Казани интересную команду, которая удивляет результатами. Давид Деограсия классно начал в «Оренбурге», но постепенно игра команды стала ухудшаться. Хотя весной клуб набрал пять очков в трёх турах. Следующий матч серьёзно повлияет на место команд в РПЛ. «Оренбург» может покинуть зону стыков, «Рубин» — подняться ещё выше. Кто порадует своих болельщиков?