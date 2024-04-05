Зобнин не собирается завершать карьеру в сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не завершал карьеру в сборной России.

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30‑летний Зобнин в последний раз играл за национальную команду в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года со сборной Хорватии (0:1) 14 ноября 2021 года.

— Моя карьера в сборной еще не завершена. Когда приму решение о завершении карьеры в сборной, то объявлю об этом. Мне 30? Ну, хорошо. У нас очень быстро все меняется в футбольном мире, — сказал Зобнин Sport24.

В сентябре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что Зобнину дали паузу в национальной команде из‑за проблем со здоровьем.