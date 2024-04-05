Орлов: Быстров и Радимов не слишком культурно говорят про Абаскаля, но по сути верно

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на жёсткую критику Владислава Радимова и Владимира Быстрова в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

© Чемпионат.com

— Мне и Газзаев, и Сёмин говорили: «Мы думали в начале сезона, что «Спартак» будет бороться за золотые медали». А сейчас можно сказать, что «Спартак» будет бороться за золотые медали?

— От «Зенита» уже минус девять очков. — Дело же не только в минус девять. Игры-то нет поставленной! Лоскутной футбол какой-то, эпизодами. Ни центр поля не выстроен, ни оборона. Да и атаки как таковой нет. В «Спартаке» есть хорошие футболисты, но их надо объединить какой-то игровой идеей. У Абаскаля этого не получилось. Поэтому Быстров и Радимов не слишком культурно о нём говорят, но говорят по сути», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.