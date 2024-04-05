Зарема Салихова: Федуна не поздравили те, кто пришел в «Спартак» на все готовое

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что красно-белые не поздравили её мужа с днём рождения.

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— «Спартак» опять не поздравил Леонида Федуна с днём рождения. Не огорчает ли это?

— Это говорит лишь о масштабе личности новых управленцев. Игроки, сотрудники и бывшие тренеры по-прежнему благодарны Леониду Арнольдовичу и отправили свои поздравления. Не поздравили те, кто именуются руководством и прячутся за вывеской «Лукойла». Но «Лукойл» — это Алекперов и те, кто стояли у основания компании, а не те, кто пришёл на всё готовое в «Спартак». Примазаться к великому многие горазды. Время покажет, что они оставят после себя, в каком виде будет «Спартак» после их правления, — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.