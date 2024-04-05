Терехин: при Абаскале — это не «Спартак», а непонятно что

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин раскритиковал «Спартак» и главного тренера команды Гильермо Абаскаля. По словам эксперта, под руководством испанца непонятно, что за команда у красно-белых и в какой футбол они хотят играть. Также Терёхин считает, что Квинси Промес мог бы улучшить игру «Спартака» в атаке.

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«Спартак» не форме? Да он в обычной своей форме! Тем более при Абаскале, форма обычная. Команда у них — ни туда ни сюда. Они и не вылетают, и ни за что не борются. «Спартак» может выдать хорошую игру, а потом три проиграть. При Абаскале — это не «Спартак», а непонятно что. Не ясно, во что они играют и что от них ждать. Кто, куда, что, за кого? Ротация какая-то непонятная. Если бы хотя бы Промес был, то он бы хоть голов добавил», — приводит слова Терёхина Legalbet.

Напомним, в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» сыграет с «Динамо». Столичное дерби состоится 7 апреля, стартовый свисток арбитра — в 19:30 мск.