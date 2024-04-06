Глушенков: мне нужно 500 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни

Нападающий московского “Локомотива” Максим Глушенков рассказал, сколько денег в месяц ему необходимо для комфортной жизни.

– Сколько бы мне хватило для комфортной жизни? Тысяч пятьсот, наверное, — рассказал Глушенков в новом выпуске ютуб-канала “Коммент.Шоу”.

Напомним, Глушенкову 24 года. В составе московского “Локомотива” он выступает с 2023 года. Действующее трудовое соглашение российского нападающего с железнодорожниками истекает зимой 2026 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Максима в 7,5 миллионов евро.