Макрон высказался об участии Мбаппе на ОИ в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на вопрос, примет ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

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«Я надеюсь, что он сможет сыграть на Олимпийских играх. Я приеду [на стадион], если мы выйдем в полуфинал или финал. Финал состоится 14 июля!», — приводит слова Макрона Le Parisien.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года, и присоединится к «сливочным» грядущим летом. При этом сообщалось, что руководство «королевского» клуба скептически относится к участию французского нападающего на олимпийском футбольном турнире, особенно после того, как Мбаппе сыграет на чемпионате Европы.

Планируется, что Олимпиада — 2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.