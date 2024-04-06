Ван Дейк назвал лучшего партнера, с которым он играл в «Ливерпуле»

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, кого он считает лучшим партнёром, с которым ему довелось поиграть за то время, что он находится в стане мерсисайдцев.

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«Я не хочу принижать других игроков, но позвольте мне сказать о футболистах, покинувших клуб. Бобби Фирмино был важной фигурой в том успехе, которого мы добились за последние годы. Он связывал между собой двух других выдающихся игроков. Они представляли собой треугольник. То, как они отрабатывали в обороне для того, чтобы облегчить нам игру сзади, это что-то выдающееся. Ему [Фирмино] было непросто защищаться на тренировках, поэтому я отдаю ему должное. Но на текущий момент я играю с другими потрясающими футболистами: Мохамедом Салахом, Алисоном Беккером. Также не забуду и про Жоэля Матипа», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Напомним, Фирмино выступал за «Ливерпуль» с 2015 по 2023 год. За этот период он принял участие в 362 матчах во всех турнирах, в которых отметился 111 голами и 79 результативными передачами.