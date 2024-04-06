Реакция Мудрика на яркий камбэк «Челси» в матче с «МЮ» удивила фанатов

4 апреля лондонский «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед» и сумел победить «красных дьяволов» со счётом 4:3. Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе «синих», но в середине второго тайма был заменён Рахимом Стерлингом.

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Этот матч прославился на весь мир своей безумной концовкой, ведь подопечные Маурисио Почеттино совершили камбэк, забив два мяча в компенсированное ко второму тайма время и перевернули матч. Все футболисты «Челси» неистово радовались, но в социальных сетях стало распространяться фото, на котором Мудрик совершенно спокойно отреагировал на эпическую победу. Болельщики лондонцев в комментариях массово удивились реакции украинца.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 43 очка.