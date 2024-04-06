Экс-капитан «Спартака»: Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русским

Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков заявил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, передает «Спорт-Экспресс».

«В последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу. Русским болельщикам, к «Спартаку» — тем более. Но это мое видение со стороны», — сказал Глушаков.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».