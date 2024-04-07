На футболе в Италии появился баннер в поддержку «Крокуса»

Баннер со словами соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» растянули фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» во время матча 31-го тура итальянской Серии А с "Ромой. Таким образом они решили поддержать россиян, пишет URA.RU.

На баннере написаны слова «В память о жертвах теракта в Москве». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ромы». Автором единственного за эту игру гола стал Джанлука Манчини.

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Издание напоминает, что теракт был совершен 22 марта. Террористы расстреляли множество людей, а затем подожгли концертный зал. По официальным данным, в ходе трагических событий тогда погибли 145 человек. Люди продолжают нести цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла».