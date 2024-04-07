Томас Мюллер отреагировал на сенсационное поражение «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Хайденхайма» в 28-м туре чемпионата Германии — 2:3.

«То, что мы находимся не в лучшей фазе истории клуба, понятно всем. Игра состояла из двух разных таймов: мы вели 2:0, затем длинный навес привёл соперника к воротам. То, как мы защищались, точно не было шедевром. Потом во втором тайме мы уже не были достаточно хороши в атаке. У нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. В конце концов «Хайденхайм» перевернул ситуацию, а мы больше не забили. Сейчас мы не можем изменить результат. Бессмысленно продолжать сетовать друг на друга. Во вторник выложимся по полной», – цитирует Мюллера Bayern & Germany.

Игра против «Хайденхайма» стала 700-м матчем Мюллера за мюнхенский клуб на официальном уровне. До рекорда Зепа Майера — 9 матчей.