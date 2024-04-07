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В РФС назвали «Спартак» «раздражителем» для всех команд

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отказался называть дерби московских "Спартака" и ЦСКА самым принципиальным в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова Колоскова приводит Legalbet.

В РФС назвали «Спартак» «раздражителем» для всех команд
© РИА Новости
"Матч между "Спартаком" и ЦСКА уже ушел на второй план. В мое время одним из самых принципиальных противостояний была встреча "Спартака" с "Динамо". Но ситуация меняется. На сегодняшний день "Спартак" является раздражителем для любой команды. Любой матч красно-белых с топовыми соперниками — общезначимый и одинаково принципиальный", — сказал Колосков.

В сезоне-2023/24 "Спартак" один раз встречался с ЦСКА - на своем поле в рамках 11-го тура РПЛ. Та встреча завершилась боевой ничьей (2:2).

За ЦСКА дубль оформил сербский защитник Милан Гаич. За "Спартак" забили Квинси Промес и бывший игрок армейцев Хесус Медина.

Следующее дерби между этими командами состоится 25 апреля на поле ЦСКА.

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