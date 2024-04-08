«Опозорились на весь мир». Президент «Галатасарая» — о громком скандале в Суперкубке

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о скандальном матче за Суперкубок Турции между его командой и «Фенербахче».

«Я не ожидал такой ситуации. Мы столкнулись с абсурдом. Много чего наговорили, это безумие. Хоть мы и имели удовольствие наблюдать за этим дерби в таком прекрасном городе, как Урфа, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали. Они завершили финал Суперкубка за одну минуту. Нам было стыдно перед всем миром. Миссия «Галатасарая» и «Фенербахче» — заставить людей полюбить футбол. Вам не жалко детей из сборной U19? Разве это не позор?» — приводит слова Озбека Fanatik.

7 апреля состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором сыграли «Фенербахче» и «Галатасарай». Уже на первой минуте Мауро Икарди вывел «Галатасарай» вперёд. После гола футболисты «Фенербахче» бойкотировали игру и покинули поле. Таким образом, «Фенербахче» было присуждено техническое поражение. «Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции по футболу.