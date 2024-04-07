ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ

ЦСКА на своем поле крупно обыграл воронежский "Факел" в 23-м туре РПЛ (4:1). Нападающий Тамерлан Мусаев откликнулся на передачу полузащитника Ивана Облякова и открыл счет на 36-й минуте игры. На 60-й минуте уже сам Обляков отправил мяч в ворота гостей. Еще через пятнадцать минут хавбек Аббосбек Файзуллаев сделал счет разгромным. А точку в матче поставил вышедший на замену форвард "армейцев" Федор Чалов на 90-й минуте.

© Rusfootball

Чемпионат России 23 тур Голы: Мусаев, 36, Обляков, 60, Файзуллев, 75, Чалов, 90.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Агапов (Келлвен, 79), Зделар, Обляков (Глебов, 88), Файзуллаев (Мендес, 85), Давила (Чалов, 79), Мусаев (Заболотный, 79).

"Факел": Беленов, Черов, Юрганов, Сенхаджи, Мастерной (Калинин, 46), Магаль (Багателия, 74), Альшин (Моцпан, 66), Квеквескири, Багамаев (Селе, 46), Марков (Акбашев, 46), Аппаев.

Предупреждения: Гайич, 54, Виллиан Роша, 73.