Заболотный: переход в «Спартак» не был местью «Зениту»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался о своём переходе в «Спартак» в 2011 году. Отметим, что Заболотный является воспитанником «Зенита».

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– Почему выбрали именно «Спартак»?

– Агент предложил несколько вариантов. А о «Спартаке» я узнал в последний момент. Мне сказали приехал в Москву и ждать момента. Знал, что интересуются несколько московских клубов, но кто будет конкретно – без понятия. В итоге вечером звонок. И слова: «Мы встречаемся в офисе «Спартака».

– И вы – «окей»?

– Я предполагал, что это самый очевидный сценарий. Родной клуб не предложил мне контракт, руки были развязаны. Это не было местью. Или чем-то ещё. «Спартак» предложил хорошие условия, это большой клуб. Мы с агентом посчитали, что это правильный шаг для карьеры.

Звали ли в Европу? Я не знаю. Мне никто не говорил. Может, надо было в РПЛ играть чаще, чтобы туда звали. Но я дебютировал уже даже после того, как стал основным в молодёжной сборной, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.