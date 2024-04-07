«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" на выезде обыграл грозненский "Ахмат".

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Встреча завершилась со счетом 2:0. На 19 минуте матче был удален игрок грозненцев Дарко Тодорович.

На 21 минуте Антон Миранчук открыл счет ударом с пенальти. Во втором тайме преимущество "Локомотива" удвоил Сергей Пиняев.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает пятое место, набрав 36 очков. "Ахмат" располагается на 12 месте, имея в активе 20 баллов. Лидирует в чемпионате "Краснодар", имея в активе 43 очка, на втором месте идет петербургский "Зенит", набрав 41 очко. Московское "Динамо" идет на третьей строчке, имея в активе 38 очков.

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В следующем туре "Локомотив" сыграет со столичным ЦСКА. "Ахмат" проведет поединок с калининградской "Балтикой".

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.