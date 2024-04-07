«Спартак» вырвал у «Динамо» победу в дерби

«Спартак» вырвал у «Динамо» победу в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби завершилось со счетом 2:1. Счет открыл динамовец Луис Чавес, который реализовал пенальти на пятой минуте. Спастись от поражения «Спартаку» помог дубль Александра Соболева (74-я и 88-я минуты).

Благодаря победе «Спартак» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Динамо» с 37 очками идет на третьем месте.

Ранее стало известно, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб на следующей неделе независимо от результата дерби.