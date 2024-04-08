Соболев прокомментировал дубль в ворота «Динамо»

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо" подошел к журналистам и дал комментарий по своей игре. Его реплику приводит журналист Севастиан Терлецкий.

"По определенным правилам я должен к вам подойти, но ничего не изменилось. Я как с вами не общался, так и не общаюсь", - заявил Соболев.

Встреча, которая прошла на "ВТБ Арене", завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист "Динамо" реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает шестое место, набрав 35 очков. "Динамо" располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский "Зенит", имея в активе 44 очка. На втором месте идет "Краснодар", набрав 43 очка.