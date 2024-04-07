Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

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«Заслуженная победа. Сложные моменты создают сильных людей. После пенальти было тяжело отыгрываться. Сегодня мы одержали долгожданную победу, как единая семья. Мы отыгрывались, выиграли. Это говорит о стойкости коллектива», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Динамо» отличился полузащитник Луис Чавес. Он реализовал пенальти на пятой минуте. За «Спартак» дубль оформил нападающий Александр Соболев.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. На первом месте находится «Зенит» (44).