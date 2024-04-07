Радимов дал совет Лещуку после двух голов от «Спартака»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов прокомментировал игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче московского дерби против «Спартака». Встреча 23-го тура РПЛ завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

«Давайте будем честны, если ты к 28 года сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь. В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук. И поменьше хайповать за счет Радимова», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

В январе нынешнего года Лещук ответил Радимову: «А то все что-то хотите на моей фамилии собрать хайп, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще моих». Ранее 48-летний игрок не раз высказывался об уровне 28-летнего вратаря.

В нынешнем сезоне Лещук провел 11 матчей, в которых пропустил 13 голов и пять раз оставлял ворота «сухими».

После поражения «Динамо» сохранило третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Марцела Лички 38 очков.