Мохамед Салах установил уникальный рекорд в АПЛ

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах забил шесть голов «МЮ» на «Олд Траффорд» в истории АПЛ.

© Чемпионат.com

Как сообщает Optа, египтянин стал первым игроком в истории турнира, которому это удалось. Он превзошёл экс-капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда, у которого пять голов на манчестерском стадионе в АПЛ.

Ранее сообщалось, что саудовские клубы сохраняют интерес к приобретению нападающего «Ливерпуля» Салаха.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

Вчера, в рамках очередного тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «МЮ», Салах записал на свой счёт забитый гол.