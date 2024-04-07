«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» в АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Ноттингем Форест» в матче 32‑го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе «шпор» голами отметились Мики ван де Вен (53‑я минута) и Педро Порро (58). У «Ноттингема» мяч в свои ворота отправил защитник гостей Сантьяго Мурилло (16), в ворота соперника забил Крис Вуд (27). «Тоттенхэм» набрал 60 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Ноттингем Форест» с 25 очками идем 17‑м. Чемпионат Англии. 32-й тур «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Ноттингем Форест» (Ноттингем) — 3:1 (1:1) Голы: Мурилло, 16. ван де Вен, 53. Порро, 58. — Вуд, 27.