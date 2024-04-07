Абаскаль отреагировал на сообщения об увольнении из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не стоит переживать о слухах о его отставке.

© Денис Бушковский / Матч ТВ

«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче 23‑го тура МИР РПЛ — 2:1. Ранее журналист Иван Карпов сообщи, что Абаскаль будет уволен на следующей неделе.

— У вас был разговор с командой после «Зенита»? Как вам настрой игроков сегодня в каждом тайме?

— Невозможно перевернуть ход игры без настроя, как сегодня. Пенальти на первых минутах был абсурдный. Мы говорили с ребятами, игроки общаются между собой, они отдаются полностью. Нужно показывать стойкость, я верю в своих ребят и буду продолжать в них верить.

— У вас была мысль заменить Соболева после желтой карточки? Он был возбужден, и мог получить красную.

— Нет, такой мысли не было. После паузы он всегда показывает, что сконцентрирован на 100%. Он забивает с добиваний, это говорит об этом. Он капитан, много вкладывается, отдает. Сегодня он получил награду в виде двух голов.

— По ходу матча Карпов сообщил о вашей грядущей отставке. Вам об этом известно? Вам мешают такие новости?

— Не переживайте, я сегодня приду домой, поем суши и лягу спать, — передает слова Абаскаля корреспондент «Матч ТВ».

«Красно‑белые» набрали 35 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. От идущего третьим «Динамо» команду отделяют 3 очка, от лидирующего «Зенита» — 9.

Стало известно о решении «Спартака» уволить главного тренера

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