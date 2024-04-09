«Ливерпуль» не предлагал пост главного тренера Рубену Амориму

Несмотря на заинтересованность «Ливерпуля» в услугах главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима, на текущий момент английский клуб не предлагал ему возглавить мерсисайдцев и не достиг с ним каких-либо устных договорённостей. Об этом сообщает журналист Джеймс Пирс в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, «Ливерпуль» по-прежнему занимается поиском и анализом кандидатов на замену Юргену Клоппу, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Ранее известный журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что мерсисайдцы достигли устной договорённости с Аморимом. Сообщалось, что «Ливерпуль» предложил португальскому специалисту трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Напомним, действующий контракт Аморима с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что, если заграничный клуб захочет пригласить 39-летнего специалиста на работу летом 2024 года, ему придётся выплатить зелёно-белым € 20 млн в качестве компенсации.