«Оренбург» — «Рубин»: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии была зафиксирована ничья 1:1.

После 22 матчей РПЛ «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. После аналогичного количества игр, «Рубин» занимает восьмое место. Казанская команда набрала 32 очка.