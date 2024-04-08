Личка высказался о психологическом состоянии "Динамо" после двух поражений

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о психологическом состоянии команды после двух домашних поражений от «Ростова» (1:4) и «Спартака» (1:2).

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«Со «Спартаком» у команды не было психологических проблем. Мы провели хорошую игру, было достаточно моментов, чтобы забить второй гол. К сожалению, очень лёгкими ошибками позволили сопернику победить. В ближайших играх мы должны показать свою ментальность, будет английский режим матчей, где сыграем через три дня: в воскресенье и в среду. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане», — приводит слова Лички Metaratings.

Вчера, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Счёт открыл динамовец Луис Чавес с 11-метровой отметки. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке. Личка работает во главе московского «Динамо» с лета 2023 года. Ранее чешский специалиста возглавлял «Оренбург».