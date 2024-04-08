РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего игрока марта
За индивидуальную награду лучшему игрока месяца по итогам марта поборются нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби, форвард «Локомотива» Максим Глушенков, хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич.
Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Российской Премьер-Лиги.
Отметим, что Мохаммад Мохеби провёл три матча за «Ростов» в марте, не отметившись результативными действиями. Глушенков забил два гола — «Сочи» и «Краснодару». Константин Тюкавин забил один гол, а Щетинин забил один гол и сделал две результативные передачи.
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