Лионеля Месси назвали «одержимым гномом с лицом дьявола».

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Так высказался помощник тренера «Монтеррея» Нико Санчес после конфликта с игроками и тренерами «Интер Майами».

В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил со счетом 1:2. После игры тренер команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу его работой.

Кроме того, после матча игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.

Fox Sports опубликовал аудиозапись с реакцией Санчеса на конфликт.

«Гном был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднес кулак к моему лицу и сказал: «Что ты о себе возомнил?» Из-за того, что я не смотрел на него, смотрел в сторону и вообще не отвечал, ситуация стала только хуже. А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: «Будешь плакать, дурень? Будешь плакать, дурень?» Ну и дурак! Наверняка они удалили все эти видео, потому что смотрятся они на них ужасно. Это было действительно серьезно. Они хотят запачкать поле», – говорил помощник тренера «Монтеррея».

Вскоре Санчес извинился перед Мартино в видео, опубликованном в социальных сетях.