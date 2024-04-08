«Оренбург» направит выручку от матча с «Рубином» на помощь пострадавшим от паводка

Футбольный клуб «Оренбург» сообщил, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч 23‑го тура МИР РПЛ с «Рубином», будут направлены на помощь пострадавшим в результате паводка.

Вечером в пятницу стало известно, что в Орске (Оренбургская область) прорвало дамбу, воды реки Урал начали подтоплять микрорайон Старый город. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая.

— Средства, вырученные от продажи билетов на матч 8 апреля с «Рубином», футбольный клуб «Оренбург» направит на помощь пострадавшим в результате паводка, — говорится в сообщении южноуральского клуба.

Ранее «Оренбург» объявил, что футболисты клуба уже оказали материальную поддержку на приобретение предметов первой необходимости для пострадавших. Также перед матчем «Оренбург» — «Рубин» будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших. Вход на матч для представителей всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка, и их семей будет бесплатным.

Матч «Оренбург» — «Рубин» состоится 8 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало встречи в 17:00 по московскому времени.