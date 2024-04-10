Личка оценил вероятность чемпионства «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил «Матч ТВ», что шансы московского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне составляют меньше десяти процентов.

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В воскресенье «Динамо» в рамках 23‑го тура МИР РПЛ проиграло «Спартаку» со счетом 2:1. Команда с 38 очками занимает третье место в таблице, впереди «Зенит» (44) и «Краснодар» (43).

— Какой процент на чемпионство «Динамо» дадите сейчас?

— Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать. Меньше десяти процентов? На сегодняшний день да, меньше десяти, — сказал Личка «Матч ТВ».

В последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в весеннем розыгрыше чемпионата СССР 1976 года.