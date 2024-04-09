В «Спартаке» прокомментировали информацию об отставке Абаскаля до игры с «Сочи»

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что красно-белые планируют уволить испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 13 апреля.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

«Спартак» после 22 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, набрав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка.