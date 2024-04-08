Игрок «Динамо» встал на защиту партнера, которого обвинили в проигрыше «Спартаку»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что ему очень обидно после поражения в матче со «Спартаком». Его слова передает Sport24.

«Пропустили из-за ошибок Лещука? Это не значит, что мы должны винить только Игоря, что он не отбил или не поймал мяч. Вся команда не доработала в тех моментах. Можно было, к примеру, побежать на добивание и не дать забить. Очень обидно, будем разбираться», — сказал Тюкавин.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков).

Следующий матч бело-голубые проведут против «Урала» 14 апреля. Команда 17 апреля сыграет с «Оренбургом» в Кубке России.