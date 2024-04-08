Футболисты «Рубина» Дюпин и Безруков пропустят матч РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» оценил готовность казанской команды к матчу 23‑го тура МИР РПЛ против «Оренбурга», а также рассказал, почему вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Руслан Безруков пропустят встречу.

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Игра состоится в понедельник в Оренбурге и начнется в 17:00.

— В заявке нет Дюпина и Безрукова.

— К сожалению, есть определенные проблемы, есть травмы, поэтому их нет в заявке. Другие игроки хотят себя проявить, это их шанс.

Нам не нужно смотреть на то, как играют соперники. Должны стараться показать свою игру и лучшие качества, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».