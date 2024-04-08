Игроку «Пари НН» диагностирован разрыв связки

Футболисту клуба «Пари Нижний Новгород» Константину Марадишвили диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Напомним, хавбек нижегородцев получил повреждение колена в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4).

У Константина Марадишвили диагностирован разрыв крестообразной связки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025-го нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон.

«Пари НН» после 22 туров РПЛ располагется на 10-м месте в таблице.