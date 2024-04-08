РФС отстранил пятерых футболистов за ставки на матчи

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил пятерых игроков клуба Леон - Второй лиги дивизиона "Б" "Квант" из Обнинска Калужской области из-за ставок в букмекерских конторах. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.

© РИА Новости