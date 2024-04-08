Тренер сборной России рассказал, в чем заключается феномен Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поздравил с днём рождения легендарного голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, а также поделился мыслями о его футбольных качествах. Напомним, сегодня, 8 апреля, экс-вратарю российской национальной команды исполнилось 38 лет.

© Чемпионат.com

«Игорь Акинфеев — незаурядная личность в нашем футболе. Хочу пожелать ему радовать своей игрой болельщиков и специалистов как можно дольше! Желаю ему простого семейного счастья. Феномен Акинфеева заключается в его редком таланте, трудолюбии и футбольном интеллекте. Не всем удаётся реализовать то, что не каждому даётся. Игорь из этого божьего дара выжимает максимум того, что можно! Сколько голов забито после его передач. Он лучший в России по исполнению длинных передач», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за московских армейцев в чемпионате России по футболу 31 мая 2003 года. Соперниками ЦСКА в той игре были «Крылья Советов». Юный голкипер отразил в том матче 11-метровый удар. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах. Вместе с ЦСКА он выиграл более 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.