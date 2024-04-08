Акинфеев рассказал, как представляет свое завершение карьеры

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, как он представляет свое завершение карьеры.

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«Хорошо представляю утро на следующий день после завершения карьеры. Проснусь, сделаю кофе и скажу: «Ура, наконец-то все закончилось». Это так же будет, как в отпуске. Я когда в отпуск улетаю, из всех командных чатов выхожу, чтобы вообще не думать об этом. Совершенно нормальное утро – никакая не трагедия. Ладно, если бы я поиграл всего 5 лет. А когда ты играешь с 5 лет и более 20 сезонов на уровне Премьер-лиги и в сборной, то ничего страшного», – приводит слова Акинфеева Sports.ru.

8 апреля российскому голкиперу исполнилось 38 лет. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, вместе с ЦСКА выиграл более 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.