Goal назвал Беллингема главным фаворитом на получение "Золотого мяча"

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

Фаворитом премии был назван футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем. В этом сезоне англичанин в чемпионате Испании провел 23 матча, отметившись 16 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его команда лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. Также английский полузащитник оформил 4+4 в шести матчах Лиги чемпионов.

На второе место в рейтинге портал поставил французскую звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Нападающий в 25 матчах чемпионата Франции забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. «ПСЖ» также является лидером Лиги 1.

Тройку главных претендентов замкнул Филип Фоден из «Манчестер Сити». Полузащитник провел в чемпионате Англии 30 матчей, записав на свой счет 14 забитых голов и семь результативных передач. Он — второй бомбардир команды после Эрлинга Холанда.

Также в пятерку претендентов вошли два игрока «Ман Сити». Это Эрлинг Холанд и Родри.