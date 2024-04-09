Тренер «Аль‑Насра» прокомментировал удаление Роналду в матче с «Аль‑Хилялем»

Главный тренер «Аль‑Насра» Луиш Каштру раскритиковал решение арбитра удалить Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль‑Хиляля» (1:2).

Роналду получил прямую красную карточку на 86‑й минуте. Португалец вступил в конфликт с защитником «Аль‑Хиляля» Ренаном Лоди, в ходе которого ткнул соперника локтем. Участниками стычки стали и другие игроки обеих команд. Арбитр удалил Роналду, который после этого замахнулся на него кулаком.

- Мы видели, что Криштиану в этом сезоне уже несколько раз пытались спровоцировать. Он (Лоди) воспользовался тем, что Роналду его задел, и стал жаловаться на удар в лицо. Я видел кадры эпизода, и никакого касания лица не было. По моему мнению, действия того игрока – плохой театр. VAR должен был вмешаться и оценить этот эпизод, ничего серьезного там не произошло, — заявил Каштру на пресс‑конференции, его слова приводит Central do Arabao.

«Аль‑Хиляль» продлил рекордную победную серию в истории футбола (33 матча).В финале Суперкубка Саудовской Аравии соперником этой команды будет «Аль‑Иттихад», встреча пройдет 11 апреля.

В нынешнем сезоне Роналду провел 37 матчей во всех турнирах, забил 36 мячей и сделал 12 результативных передач.