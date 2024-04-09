Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал правила футбола, касающиеся исполнения 11-метрового удара.

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«В начале карьеры вообще позволялось больше. Например, мой первый отбитый пенальти в Самаре, когда выбежал на два метра вперед. Сейчас прямо весело смотреть, а тогда все так делали. Теперь правила для вратарей очень суровые. Нам вообще ничего нельзя делать, а бьющим можно что угодно — только совсем останавливаться нельзя. А так — пауза, подпрыжка, припрыжка. Скоро, наверное, кувырок можно будет делать, чтобы всячески отвлекать голкипера. Сомневаюсь, что правило пересмотрят. А если и пересмотрят, то опять в пользу нападающих. Или ворота сделают 60 метров — от одного углового флажка и до другого», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

Напомним, Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Его действующее трудовое соглашение с армейцами истекает в конце нынешнего сезона.