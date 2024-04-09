Акинфеев назвал игрока с самыми сильными ударами в истории РПЛ

Голкипер и капитан московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, у кого был самый сильный удар в Российской Премьер-Лиге. Вратарь выделил экс-нападающего «Зенита» Халка. По словам Акинфеева, даже при правильном выборе позиции было тяжело совершать спасения после удара бразильца.

А самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка. Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку. Вроде ты занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть. Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В 148 матчах за команду из Санкт-Петербурга нападающий забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. В составе сине-бело-голубых бразилец по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В 2016-м «Зенит» продал футболиста в китайский «Шанхай СИПГ» за € 55,8 млн.