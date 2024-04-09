Какие предметы при себе у врачей футбольных клубов во время матчей

Врачи футбольных клубов всегда находятся на кромке поля во время матчей, они в оперативном режиме помогают игрокам при повреждениях, используя те предметы, которые у них есть в специальном чемодане. Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал ТАСС, что у него всегда имеется под рукой во время игр и тренировок.

В российском футболе в плане наполнения основного медицинского чемоданчика ориентируются на протоколы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сейчас в "Динамо" используют три классические укладки чемодана. Первый чемодан находится на скамейке запасных, второй - либо у второго врача команды, либо в раздевалке, третий - у массажиста, физиотерапевта или врача. По словам Родионова, это стандартный набор, все команды понимают, что нужно держать при себе.

В первом чемодане находятся предметы для оказания неотложной помощи игрокам.

"Первая укладка - та, с которой мы работаем на поле, в ней находятся средства первой необходимости для оказания неотложной помощи игроку, - сказал Родионов. - Это заморозка (хладогель), разные вещи для остановки кровотечений, таблетки, которые нужны при первой необходимости, то есть обезболивающее или спазмолитики, условно говоря, от проблем ЖКТ. Также там есть различного рода тейпы для фиксации частей тела. К примеру, когда у вратаря "Ростова" Сергея Песьякова в матче с нами случилось рассечение на голове, тоже использовался определенный тейп, чтобы перебинтовать и наложить повязку". "Есть подручные инструменты, в частности разные ножницы, языкодержатель, роторасширитель, спиртосодержащие антисептики, хлоргексидин, перекись водорода, а также небольшой набор изотонических, углеводных, кофеиносодержащих гелей. Все эти вещи находятся в укладке, которую мы используем на поле во время матчей", - добавил врач "Динамо".

По словам Родионова, первый чемодан используется в течение тренировочного микроцикла и на матчах. Он пополняется препаратами при необходимости.

"Конечно, не случилось еще такого, чтобы весь чемодан был израсходован за один матч, пополняем его периодически, - отметил Родионов. - Суммарная стоимость препаратов первого чемодана в среднем может доходить до 15 тыс. рублей, но это зависит от использования фирм и производителей, ведь некоторые используют иностранные препараты".

Как рассказал врач "Динамо", самым быстро заканчивающимся препаратом является спрей-хладагент. По словам Родионова, список препаратов классические, но некоторые используют что-то в индивидуальном порядке.

"Получается, что ты ориентируешься на тот перечень средств, которые тебе нужны. Это кровоостанавливающие, фиксирующие препараты, для охлаждения, углеводы", - отметил Родионов.

Вторая и третья укладки чемоданов врача

Во вторую укладку добавляются инъекционные формы. "Есть также большая врачебная укладка, которая находится у второго доктора или в раздевалке, - сказал Родионов. - Приблизительно тот же набор, только добавляются различные инъекционные формы, среди них - противовоспалительные, обезболивающие, противошоковые средства. В этих случаях мы используем внутримышечные инъекции. Также есть различного рода аппараты - для измерения давления, сахара, кислородного насыщения крови".

"Существует и третья укладка, она находится у медицинского персонала на скамейке - либо у массажиста, либо у физиотерапевта, либо у врача. В нее входят дефибриллятор, мешок Амбу для оказания сердечно-легочной реанимации, пневматические шины, если понадобятся при переломе, воротник Шанца для фиксации головы, если происходит травма шейного отдела позвоночника. Эти три укладки есть на всех матчах и на всех тренировочных занятиях", - добавил врач "Динамо".

По словам Родионова, никакой сложности в целом в работе во время матчей нет.