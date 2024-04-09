Вратарь «Сочи» признался, что осенью ему было стыдно смотреть в таблицу РПЛ

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный заявил, что осенью не смотрел в таблицу Российской премьер‑лиги (РПЛ), так как ему было стыдно за турнирное положение команды.

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«Сочи» с 15 очками занимает последнее место в таблице чемпионата России.

— Как тренироваться и искать мотивацию, когда команда постоянно внизу?

— Осенью, чтобы не портить настроение в течение дня, я просто не смотрел таблицу. По телевизору или в интернете просто пролистывал ее. Мне было стыдно, не хотел знать, кто там рядом, — цитирует Заболотного «Чемпионат».