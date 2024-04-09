Черданцев ответил, может ли вернуться в телеэфир программа «Футбольный клуб»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью «Спорту День за Днем» ответил на вопрос, может ли вернуться в телеэфир программа «Футбольный клуб».

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– Нет ли мыслей/желания сохранить память людей о «Футбольном клубе»? Показать что-то из архивных выпусков или продолжить проект в том или ином виде?

– По-моему, если я не ошибаюсь, я был последним ведущим «Футбольного клуба». Я начинал в этой программе как журналист, а потом в силу обстоятельств ведущие менялись до возрождения «Футбольного клуба» уже в середине 2000-х. Я провел два последних эфира на федеральном НТВ перед длинным перерывом в жизни программы до ее появления на НТВ+. Поэтому, конечно, с «Футбольным клубом» у меня связаны самые теплые воспоминания, потому что это самые яркие командировки, самые яркие какие-то моменты творческие, сюжеты и так далее. Но я боюсь, что в наше время такая программа просто утратила смысл. Это же время, когда не было интернета, когда не было Википедии, когда обо всем было интересно рассказывать. И, по большому счету, «Футбольный клуб» для зрителей был таким настоящим окном в большой футбол, в международный футбол <…> Просторы интернета, к сожалению, убили вот эту вот магию телевидения конца 90-х, когда все было в первый раз, все в диковинку и все это было как бы открытие для себя вообще нового мира большого футбола.

– Почему думаете, что сейчас это утратило смысл?

– Если бы такая программа потенциально могла бы собирать рейтинг и аудиторию, она бы существовала. Но я думаю, что в нынешнее время это просто не имеет смысла. У такого проекта – передачи, составленной из сюжетов – просто нет потенциала. На наших премиальных каналах, на том же «Матч Премьере», есть ретроспективы лучших матчей из чемпионатов Советского союза и чемпионата России. И ретроспективы лучших выпусков «Футбольного клуба» всегда имеют право на существование, особенно если это привязано к какому-то событию. Просто взять и вспомнить, как мы работали и о чем говорили почти 30 лет назад. В таком формате, да, это всегда интересно. Но это уже больше истории из архива, – сказал Черданцев.

Ранее в интервью «Спорту День за Днем» Черданцев высказался на тему участия российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже и заявил, что Олимпиады в своем нынешнем виде изжили себя.