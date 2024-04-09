Колыванов посоветовал Смолову уйти из «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов порекомендовал нападающему бело-голубых Фёдору Смолову сменить клуб ради получения игровой практики. По мнению специалиста, в «Динамо» Смолов потерял место в основном составе, что сказалось на его уверенности. Поэтому форварду лучше пойти в команду хотя бы и ниже классом, если ему там предложат место в основном составе.

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